L’expert en finance publique et décentralisation Claude Djankaki livre son opinion sur la presse béninoise dans un post publié sur sa page Facebook il y a quelques heures. L’ancien chef de cabinet au ministère de l’intérieur déplore « l’information à sens unique » dans le pays. « Je lisais beaucoup les journaux et je suivais au moins une chaîne de télévision qui donnait la vraie information sur les activités de la mouvance et l’opposition. La nation unitaire est toujours plurielle. Ceci étant, l’information à sens unique ne rend pas service au pouvoir qui a besoin de la diversité des opinions pour mieux gérer les affaires publiques » écrit l’expert.

‘Hypocrisie généralisée”

Il prévient contre l’ « hypocrisie généralisée » dans laquelle on s’empêtre quand « l’obéissance au pouvoir devient l’obédience aux partis qui exercent le pouvoir ». C’est peut être le cas aujourd’hui, poursuit l’expert en finance publique et décentralisation. Il invite les hommes des médias, hommes politiques et simple citoyens “à travailler pour y remédier dans le sens de la cohésion nationale”. Rappelons que l’ONG Reporters sans Frontières avait publié il y a quelques jours son rapport sur l’état de liberté de presse dans le monde.

“Des professionnels des médias amorphes…”

Le Bénin a reculé d’une place. Désormais le pays figure au 114ème rang et sort du Top 10 africain. La section béninoise de l’Union Internationale de la presse francophone (UPF-Bénin) a justement dénoncé à cette occasion, ce manque de pluralité d’opinion dans les médias béninois. Cette information à sens unique à laquelle on assiste et qui cause du tort à la démocratie selon elle. D’après l’UPF-Bénin, les professionnels des médias sont « devenus amorphes face à l’érosion » de cette presse libre, critique et professionnelle, « pilier important de notre édifice démocratique » .