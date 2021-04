Youssoupha est un artiste français. Un des rares rappeurs de l’hexagone à encore revendiquer dur comme fer, son héritage africain. Youssoupha a son ascendance, congolaise, et en est fier. C’est d’ailleurs cette grande africanité qui affleure de ces réalisations musicales, qui lui a valu d’être choisi comme membre du Jury pour The Voice Afrique francophone. Une occasion pour Youssoupha de présenter un style vestimentaire très ‘’sapeurs congolais’’. Un style qu’on ne lui connaissait pas. Et des confrères ne se sont pas gênés pour le lui faire remarquer.

« On est congolais ou on ne l’est pas »

Youssoupha, le ‘’lyriciste bantou’’ comme il aime à se nommer, avait d’abord jugé préférable d’ignorer magistralement les pics et autres remarques faites à son endroit après sa sortie le 24 Avril dernier. C’est que Youssoupha lui d’ordinaire très Hip-Hop dans son style vestimentaire, avait crevé l’écran avec une tenue chic à la congolaise. Un ensemble, façon costume, bigarré blanc et noir, un peu comme le zèbre, ce fier étalon des savanes africaines.

Le Duc de Boulogne le premier avait tenu sur les réseaux sociaux à souligner le changement dans la mise du rappeur français. Sur Instagram, Booba, familier des clashs, s’en était donné à cœur joie avec la tenue de Youssoupha ; lui envoyant des traits enflammés. « le boug , il croit qu’il a dead le bail » pour dire que ’lyriciste bantou’’ ferait mieux de ne pas être aussi fier de son accoutrement, vu qu’il ne faisait absolument pas l’unanimité.

Mais Youssoupha grand seigneur a choisi d’ignorer ces remarques et de répondre plutôt aux encouragements qui lui avaient été adressés par d’autres confrères. « Continue frèrot, on apprécie fort » avait écrit en substance Dj Battle, et ‘’Youss’’ de répondre ; « on est congolais ou on ne l’est pas…Samedi ( jour de diffusion de Voice Africa ndlr) je remets ça ».