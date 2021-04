Moscou est entrée dans une guerre diplomatique depuis un moment avec plusieurs pays. La majorité de ces crises ont tiré leur source de l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny que plusieurs pays ont demandé à Moscou de libérer. Face à l’entêtement de Moscou, dénonçant une ingérence extérieure dans ses affaires intérieures, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Canada et l’Union européenne ont imposé des sanctions à des responsables russes. Moscou leur avait renvoyé l’ascenseur en sanctionnant de même des responsables de leurs pays.

Comme si cela ne suffisait, la Russie est en voie de faire un toilettage de son environnement diplomatique. D’après plusieurs médias russes qui ont rapporté l’information qui n’est pas encore officielle, Moscou voudrait mettre fin aux activités diplomatiques sur son territoire, des pays qu’il juge « hostiles ». Sur cette liste noire, les Etats-Unis « à cause de qui tout a commencé, avec le des décisions absolument inamicales d’appliquer de nouvelles sanctions et d’expulser nos diplomates » seraient au premier rang à en croire la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova qui s’exprimait sur la chaîne d’Etat Rossiya 1, la semaine dernière.

La même mesure vers la Russie ?

Déjà, le média russe pro-Kremlin a rendu publique une liste de pays qui seraient les moins favorables à Moscou. Il s’agit notamment de : Etats-Unis, Canada Royaume-Uni, États baltes, Ukraine, Pologne et République tchèque. En vertu d’un décret du 23 avril signé par Vladimir Poutine, ces pays pourraient être contraints de réduire le nombre d’employés dans leurs missions diplomatiques et aussi interdit d’embaucher des employés russes. Si cette mesure venait à être mise en œuvre, Moscou qui dispose de 143 ambassades et 87 consulats à travers le monde et dont le personnel est exclusivement russe pourrait également écoper de la même mesure de la part des occidentaux.