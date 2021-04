La marine Béninoise reçoit de l’aide des Etats-Unis pour renforcer leurs capacités en connaissances et en équipement dans l’optique de sécuriser les voies navigables du Bénin et combattre la menace mondiale de la piraterie maritime. Selon l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, une équipe du U.S. Department of Defense (DoD) est venu au Bénin en début de ce mois d’avril pour «pour soutenir les efforts de la marine béninoise ».

L’équipe du U.S. Department of Defense (DoD) a offert aux marins de la base navale de Cotonou, une formation et des pièces détachées afin d’améliorer les performances des bateaux donnés par les États-Unis, communément appelés “defenders”. La collaboration entre l’équipe du U.S. Department of Defense (DoD) et les marins béninois va permettre d’augmenter de 50 % l’efficacité des moteurs des defenders. Ce qui va doubler la vitesse maximale des navires et permettre à la marine béninoise de répondre plus rapidement aux urgences.

Elle fait suite aux récents exercices navals conjoints Obangame Express entre les États-Unis, le Bénin et 30 autres pays. Ces exercices avaient pour but de renforcer les capacités collectives de lutte contre le trafic d’armes et de drogues illicites, la traite des êtres humains, la migration illégale, la piraterie et la pêche illégale. Selon le contre-amiral américain Jeffrey S. Spivey, Directeur du programme de partenariat maritime des forces navales américaines en Europe et en Afrique, «”… l’U.S. Navy est fière de se dire partenaire des marines et des garde-côtes de la façade atlantique de l’Afrique et de nos partenaires en général de la façade atlantique de l’Europe et de l’Amérique. ». «… Puissions-nous continuer à renforcer la capacité de la région à sécuriser et à protéger son domaine maritime par la coopération et l’unité. », conclut-il.