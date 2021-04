Comme annoncé, le président de la République française Emmanuel Macron a effectué le déplacement sur Ndjamena comme plusieurs d’autres chefs d’Etat africains pour prendre part aux derniers hommages à Idriss Déby Itno. A sa prise de parole lors de la cérémonie, le locataire de l’Elysée, a réaffirmé le soutien indéfectible de la France au Tchad afin de maintenir le pays dans la stabilité surtout en cette période difficile qu’il traverse. « La France ne laissera jamais personne remettre en cause, et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd’hui, ni demain la stabilité et l’intégrité du Tchad » a menacé le président français.

Emmanuel Macron a également promis au peuple tchadien que son pays sera toujours là pour faire vivre la promesse d’un Tchad apaisé. « La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d’un Tchad apaisé faisant une place à l’ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer : la stabilité, l’inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés, » a déclaré Macron.

Conduire à des élections démocratiques

Agé de 37 ans, Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition, pourra donc compter sur le soutien de la France, principal allié de son père, et les chefs d’Etats africains pour ramener l’ordre dans le pays. Il a ainsi, un an et demi devant lui pour conduire le pays à des élections transparentes, crédibles et inclusives. Général de l’armée tchadienne, Idriss Deby Fils assure la relève de son père, depuis l’annonce du décès de ce dernier mardi des suites de blessures reçues au front.