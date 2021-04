Cette nuit, le monde devrait enregistrer un phénomène astral assez rare : Une Super Lune. Ce phénomène comme son nom l’indique est en rapport avec l’apparition de la lune. Seulement contrairement à son habitude, la lune se montrera littéralement sous son ‘’jour’’ le plus grand. On connaissait déjà la ‘’pleine Lune’’, ce moment où l’astre du soir apparaissait d’une rondeur presque parfaite et irradiait d’une lumière assez puissante pour naturellement éclairer les soirées campagnardes ou champêtres. La ‘’Super Lune’’, plus puissante et plus claire que la ‘’Pleine Lune’’, devrait faire son apparition dans la nuit de ce 26 avril au matin du 27 Avril, selon les prévisions de scientifiques.

Une Super Lune Rose…

La Pleine Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés et que la surface de la Lune est entièrement éclairée par la réflexion de la lumière du Soleil. L’énergie de la Pleine Lune est alors à son apogée. Mais lorsque cette pleine lune se produit au point le plus proche de la Terre pendant son orbite, elle apparaît plus grande et plus lumineuse, et devient ‘une ‘’Super Lune’’.

Cependant la couleur ‘’Rose’’ qui lui est associé, n’est en réalité qu’une indication de la période où elle apparait. Le Mois de la floraison du phlox rampant, une mousse de couleur rose parmi les premières floraisons du printemps dans l’Est des USA.

Ce soir donc, ou plutôt au petit matin, aux environs de « 3 h 30 et jusqu’à l’aube », il sera possible d’observer ce phénomène rare. Selon la NASA, la plupart des calendriers commerciaux basés sur le temps moyen de Greenwich (GMT) ou le temps universel coordonné (UTC), afficheront cette pleine lune se produisant le mardi 27 avril 2021.

Toujours selon l’agence américaine, la ‘’Super Lune Rose’’ qui a commencé dans certaines parties du monde depuis Dimanche soir, devrait se poursuivre jusqu’au Mercredi Matin. Au cours de la Super lune Rose de ce soir, la lune sera à environ 357 378 kilomètres de la Terre, soit environ 8% plus proche que la distance moyenne de la pleine lune, soit 384 400 km.