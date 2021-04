Le 24 avril dernier se tenait à Abidjan en Côte d’Ivoire les demi-finales de “The Voice Afrique Francophone”, l’émission de télé crochet internationale. Carine Sen Zinsou et Giyovanni Houessou ont pu accéder à la phase finale. Mais leur compatriote Mathilde Toussaint a échoué à ce stade de la compétition. Elle a participé le 27 avril dernier à « Télé D’ici », une émission diffusée sur la chaîne ivoirienne NCI. L’émission était dédiée aux 100 ans de la radio. La Béninoise Mathilde Toussaint a livré une prestation live à la fin du programme. Mais avant, elle s’est livrée aux questions de l’animateur de l’émission.

Il l’a notamment interrogé sur son premier contact avec la musique, son style de musique et ses projets artistiques. Ce qu’on retient, c’est que la béninois a fait connaissance avec la musique à l’âge de 6 ans. « Quand j’avais six ans, je me réveillais d’une sieste et mon papa était en train de réparer le magnétoscope et il mettait une cassette, c’était le film Moon Walker de Mickael Jackson. (Et c’était) le clip Bad (qui se jouait). Et je suis restée complètement absorbée par tout le film, j’ai tout vu. Et c’est resté dans ma tête. Après j’ai fait des rêves, après je me suis dit : la musique c’est ce que je veux faire quoi » raconte-t-elle.

“Pour moi, les grands chanteurs de jazz sont les meilleurs“

Depuis, Mathilde Toussaint se livre à sa passion. Elle a une formation Jazz mais ne s’illustre pas uniquement dans ce style musical qu’elle s’illustre selon ses dires. Le Jazz lui permet d’avoir « une vision globale sur la musique et surtout sur les musiques noires en général. (Je suis attirée) par l’aspect technique et la culture noire en général et ça me parle, j’aime l’improvisation. Pour moi, les grands chanteurs de jazz sont les meilleurs. Quincy Jones qui a produit la musique de Mickael Jackson, c’est un arrangeur de Jazz. Pour moi c’est l’excellence même » explique-t-elle. Pour le moment, Mathilde Toussaint n’a pas encore sorti un single, ni d’album. Mais elle travaille sur un projet de single. Elle n’a pas voulu en dire plus.