Après une longue suspension, la 3è édition du concours ‘’Thé Voice Afrique francophone’’ a repris ce samedi 24 avril 2021. Lancée en Afrique du Sud en 2020, la 3è édition, entre temps, suspendue pour cause de coronavirus a livré ses demi-finales hier samedi au Sofitel hôtel d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Des trois Béninois engagés dans ces demi-finales, deux se sont qualifiés pour la finale. Au lendemain de cette qualification, le ministre Jean-Michel Abimbola leur a adressé ses félicitations.

Giyovanni Houessou et Carine Sen Zinsou sont les deux Béninois à se qualifier pour les demi-finales de la 3è édition du concours de musique The Voice Afrique francophone. Ils se retrouvent en finale après une compétition de haute facture. Le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a adressé ses félicitations aux deux qualifiés. «Je voudrais dire toutes mes félicitations et la fierté du peuple béninois à nos deux finalistes qui viennent de révéler une fois de plus l’étendue du talent béninois », a écrit le ministre sur sa page Facebook.

Pour lui, ce résultat n’aurait pu être atteint sans une mobilisation nationale et un vote massif des Béninois. Et il leur a souhaité «bonne chance pour le reste du parcours en invitant la population à demeurer mobilisée derrière eux pour le sacre ». A l’endroit de Mathilde Toussaint, 3è candidate représentante du Bénin lors de ses demi-finale, le ministre rappelle «que ce n’est pas faute d’avoir mérité, mais qu’une compétition en reste une et que malheureusement, il n’y avait pas assez de place pour tous nos talents ». La finale est prévue pour le samedi 1er mai prochain. Giyovanni Houessou défend les couleurs de l’équipe du coach Charlotte Dipanda et Carine Sen Zinsou celle du coach Lokua Kanza.