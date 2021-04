Deux candidats béninois sur trois vont pouvoir participer à la finale du concours « The voice Afrique francophone ». Les deux sélectionnés ont pu atteindre cette étape grâce aux votes de leurs soutiens béninois. Sur son compte officiel, le gouvernement béninois a également milité en faveur des trois artistes béninois.

Il s’agissait au départ de Carina Sen, Mathilde Toussaint et Gyovanni. Malheureusement, Mathilde Toussaint n’a pu franchir l’étape des demi-finales malgré les votes des béninois. « Merci à Tyldah – Mathilde Toussaint d’avoir valablement représenté les couleurs béninoises pour cette saison 3 de The Voice Afrique francophone. » a posté le compte officiel du gouvernement. Les deux qualifiés, Carina Sen et Gyovanni vont pouvoir valablement représenter le Bénin lors de la finale de la saison 3 de la célèbre émission.