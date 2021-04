Au Japon, un lutteur est décédé après être tombé sur la tête à l’occasion d’un combat. Mitsuki Amano, âgé de 28 ans, combattait sous le pseudonyme de Hibikiryu. Connu pour ses nombreuses victoires, celui-ci est décédé des suites d’une insuffisance respiratoire aiguë dans un hôpital de Tokyo. Une information confirmée jeudi dernier par l’Association japonaise de sumo (AJS).

Ce dernier évoluait en quatrième division professionnelle (sur les six que compte la ligue de sumo). Le 26 mars dernier, ce dernier est tombé sur la tête après avoir été mis à terre par son adversaire. Immobile, à plat ventre, ce dernier ne bougeait plus du tout. Les images filmées et retransmises à la télévision ont fait le tour du monde.

Un sumotori décède après un combat

Durant de longues minutes, ce dernier reste à terre, sans que le personnel concerné ne lui vienne en aide. Emmené à l’hôpital, celui-ci était toujours conscient au moment de sa prise en charge. L’AJS elle, a tenu à se défendre, affirmant qu’il n’existait, à ce stade, aucun lien de cause à effets entre la mort du lutteur et sa blessure survenue au mois de mars dernier.

Incompréhension au Japon

Au Japon, il est de coutume d’attendre que le sumotori se relève avant d’intervenir. Des médecins se trouvent d’ailleurs dans l’enceinte du combat mais ne se trouvent pas à proximité des lutteurs. De quoi susciter l’indignation et l’incompréhension chez de nombreux internautes, qui appellent à une modification des schémas en place, pour plus de sécurité.