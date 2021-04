Une nouvelle vidéo vient, une fois encore, de mettre en évidence les violences policières aux Etats-Unis. Il s’agit en effet, des images de la caméra-piéton d’un agent de police qui le montre tuer Adam Toledo un adolescent de 13 ans. On ne sait pas si le policier a été arrêté. Selon un procureur, le garçon avait en sa possession une arme à feu.

Des coups de feu entendus

Las faits se sont déroulés le 29 mars 2021 à 2h30 du matin dans la ville de Chicago. La police avait été contactée pour des coups de feu qui ont été entendus par des habitants. A leur arrivée sur les lieux, ils ont vu deux personnes : un jeune homme âgé de 21 ans et Adam Toledo. L’homme a d’abord été arrêté par un agent et un second policier est allé chercher, à pied, l’adolescent de 13 ans. Sur la vidéo, on ne voit pas d’arme dans les mains d’Adam Toledo. Cependant, c’est l’agent de police qui tire sur ce dernier après lui avoir demandé de s’arrêter et de lever les mains. Ces images ont suscité l’indignation de la maire de Chicago, Lori Lightfoot.

Durant une conférence de presse, hier jeudi 15 avril 2021, avant que les images de la vidéo ne soient publiées, elle a qualifié ces dernières d’ « insoutenables », invitant la population au calme. Notons que cette vidéo accablante contre la police américaine intervient après le meurtre d’un afro-américain, Daunte Wright, par une policière, à Minneapolis. Celle-ci avait déclaré avoir confondu son arme de service avec son Taser.

🚨Nouveau scandale aux États-Unis impliquant la police de Chicago. Adam #Toledo, 13 ans, tué par balle par un policier. Une arme a été retrouvé à côté du jeune homme mais il ne la tenait pas lors de l’intervention et levait les mains.pic.twitter.com/Mx520m3ksh — INSIDE USA 🇺🇸 (@Inside_US4) April 15, 2021