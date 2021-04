L’ancien président américain Donald Trump n’a toujours pas encore accepté le fait que le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, n’ait pas pu le soutenir durant ses allégations de fraude électorale à propos de la présidentielle de novembre 2020. Pour se venger sur lui, Trump a dit à des proches qu’il pourrait se rendre dans son Etat et faire campagne contre lui, a rapporté lundi le Daily Beast. Déjà la semaine dernière, l’ancien locataire de la Maison Blanche a publié deux déclarations dans lesquelles il a critiqué le gouverneur pour n’avoir pas soutenu les tentatives des républicains pour annuler la victoire de Joe Biden dans l’Arizona en novembre dernier.

D’après The Daily Beast, la colère de Trump contre Ducey, dont le deuxième mandat à la tête de l’Etat se termine l’année prochaine, s’est répandue dans des conversations privées. Le média rapportant des sources proches, a indiqué que Trump a déclaré à ses associés qu’il serait prêt à se rendre en Arizona pour faire campagne pour le sénateur démocrate Mark Kelly si Ducey se présentait au Sénat en 2022. Toutefois, le média a indiqué que ses sources sont sceptiques sur le fait que Trump puisse véritablement battre campagne pour un démocrate.

“L’Arizona n’oubliera pas ce que Ducey vient de faire”

Dans une déclaration au New York Times en janvier, Doug Ducey avait indiqué qu’il ne se présenterait pas à un siège au Sénat en 2022. Par ailleurs, dans un communiqué vendredi, le bureau de l’ancien président déclarait que « le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, n’a apporté aucune aide au Sénat de l’État. Il veut ‘’faire semblant’’ que l’élection était libre et juste. Qu’est-ce que lui et les commissaires du comté de Maricopa essaient de cacher ? », se sont-ils interrogés.

Depuis novembre, Trump avait contesté Ducey après qu’il eût certifié la victoire électorale de Biden. « L’Arizona n’oubliera pas ce que Ducey vient de faire », a déclaré Trump à l’époque. De son côté, le gouverneur avait défendu l’intégrité du système électoral. « Nous faisons bien les élections ici en Arizona. Le système est fort », avait-il avancé.