Le lundi 26 avril dernier, le Conseil national du dialogue social (Cnds) a ouvert les travaux de sa première session extraordinaire au titre de l’année 2021. C’était à l’Infosec de Cotonou. Le président du Cnds a saisi l’occasion pour opiner sur le processus électoral. Guillaume Attigbé a notamment condamné les dérapages et le manque de civisme de certains compatriotes qui s’en sont pris à certains piliers de la République.

Rien ne justifie la violence

L’ancien syndicaliste estime que des actes de ce genre ne peuvent être justifiés par quelque motif que ce soit. Il exhorte pour cela les auteurs de ces forfaits à prospecter d’autres voies de contestation que celle de la violence. Rappelons que le Cnds a pour principal mission d’instaurer et de maintenir la paix . Les travaux de la première session extraordinaire du Cnds vont s’étendre sur 5 jours à compter du lundi 26 avril.

Les conseillers auront à examiner des dossiers ayant trait à l’étude et l’adoption des termes de référence de l’atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l’étude relative à la promotion des conventions collectives de travail de branches et l’étude et l’adoption de répartition des propositions d’amélioration aux textes fondamentaux du Cnds entre autres.