Les manifestations préélectorales entrant dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain ont dégénéré avec à la clé, plusieurs violences enregistrées dans les villes du Bénin. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à mettre la main sur une trentaine de manifestants. Aux dernières nouvelles, ils seront jugés le 27 juillet prochain.

Au lendemain du 06 avril dernier, plusieurs localités ont été le théâtre d’échauffourées avec comme conséquences, d’importants dégâts matériels. Des individus ont été arrêtés et présentés au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les personnes interpellées sont poursuivies pour « troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et terrorisme », selon une source judiciaire.

Les prévenus ont été éparpillés dans trois maisons d’arrêts dont la prison de Missérété, de Cotonou ou encore de Ouidah. Les personnes arrêtées seront présentées au procureur le 27 juillet prochain, date de leur procès. A noter que les arrestations vont se poursuivre aussi bien avant et après le scrutin présidentiel, apprend-t-on.