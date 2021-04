Après le chef de l’Etat Patrice Talon, c’est au tour du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou d’aller rendre visite aux soldats blessés lors des violences qui ont récemment secoué certaines localités du pays. Le chef du palais des gouverneurs était à la tête d’une délégation parlementaire constituée de Mariama Chabi Talata, Robert Gbian, André Biaou Okounlola, Boniface Yèhouétomè et Sofiath Schanou. Ces députés ont pu voir les 21 blessés par balles admis à l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou, avant de leur faire part de la compassion de l’institution qu’ils représentent.

« Nous sommes arrivés pour constater d’abord et ensuite apprécier. Après la visite guidée que nous venons de faire, nous avons effectivement constaté que tous ceux qui sont allés à l’hôpital d’instruction des armées de Cotonou sont des blessés par balles, balles de chasse et balles de guerre » a déclaré Louis Vlavounou avant de poursuivre :« Après ce constat, nous avons manifesté de vive voix notre proximité compassionnelle à l’endroit des blessés et leur dire que l’Assemblée qui est la représentation de toute la Nation est avec eux dans la mission républicaine qui est la leur et qu’ils viennent d’accomplir avec bravoure mais qui malheureusement les a amenés à subir tant d’atrocités » . .

“Dans cette mission le peuple est avec vous”

Pour le numéro 1 de l’Assemblée nationale, le parlement ne pouvait rester indifférent et insensible au sort de ces militaires. Ce qui justifie la présence de la délégation parlementaire en ces lieux. Nous sommes venus vous encourager afin que vous sachiez que dans cette mission le peuple est avec vous, leur a-t-il dit non sans exprimer sa satisfaction quant aux soins qui leur sont prodigués. La plupart de ces militaires sont hors de danger selon les responsables de l’hôpital.