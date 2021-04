Autrefois adulée et respectée, la famille Smith du célèbre acteur Will Smith est désormais la cible des internautes qui critiquent ouvertement les pratiques de sa famille . Dernière affaire en date, les révélations sur la vie amoureuse de la fille de l’acteur. Sur l’émission « Red Table Talk » animée par sa mère Jada Pinkett Smith et sa grand-mère Adrienne Banfield-Norris, Willow Smith a révélé être adepte du polyamour.

« Avoir plusieurs relations amoureuses en même temps de façon honnête et libre. J’ai l’impression que le fondement principal du polyamour est la liberté de pouvoir vivre un certain type de relation qui vous convient. Et de ne pas se résoudre à suivre l’avis des gens autour de vous qui vous disent que la monogamie est la seule solution viable» a affirmé la jeune femme de 20 ans.

Des révélations qui ont surpris plus d’un sur la toile. Il faut rappeler les récentes révélations de sa mère Jada quant à ses relations extraconjugales. Il s’en était suivi une séance de thérapie de couple diffusée sur la toile et dans laquelle Will Smith a affirmé avoir pardonné les escapades de sa femme.

A ceci s’ajoute le coming out de leur fils Jaden Smith. Pour certains internautes, la famille Smith semble empêtrée dans des situations compliquées. Pour d’autres, Will Smith serait le seul personnage équilibré de la famille. Sur le plateau, la grand-mère de la jeune femme n’a pas été en mesure de comprendre les choix de sa petite fille malgré toutes ses explications.