La chanteuse béninoise Zeynab était sur le plateau de “Peopl’Emik”, une émission de La 3, une chaîne de télévision ivoirienne. Dans la vidéo du programme postée sur Youtube ce lundi 10 mai 2021, l’interprète de « Bolojo » a notamment évoqué la guéguerre entre elle et AzCool, un activiste culturel en 2017. A l’époque la chanteuse béninoise Ayodélé participait au Prix Découvertes RFI. Mais Zeynab l’ignorait. Elle a donc fait une vidéo pour appeler à soutenir un candidat togolais qui prenait part au même concours musical.

« J’ai une amie qui épaulait un artiste du Togo Prince Mo. Elle m’a envoyée (un message) Watsapp. Elle m’a dit: écoute, j’ai mon poulain qui participe au prix découvertes RFI, est-ce que tu peux faire une petite vidéo pour (appeler les gens à le soutenir)?» raconte la chanteuse béninoise. Celle-ci décide alors de faire la vidéo et c’est juste après que AzCool publie son post, lui reprochant de manquer de patriotisme.

“On a laissé tomber l’affaire au niveau du tribunal “

Zeynab assure que jusqu’à cette publication de l’activiste culturel elle ignorait qu’il y avait une candidate béninoise en lice pour le prix. « J’ai pas honte de le dire parce que je n’étais pas au pays. J’étais entre deux avions, et quand je suis rentrée je me suis renseignée sur le concours. J’ai cherché à rencontrer Ayodélé, j’ai fait une vidéo avec elle… » explique-t-elle. Son manager est par ailleurs entré en contact avec Azcool pour lui demander de « réécrire son texte ». Mais celui-ci a refusé et à « continuer à poster des textes en disant qu’il était prêt à aller là où il veut avec moi » se souvient l’artiste béninoise.

C’est ainsi que les deux parties se sont retrouvées au tribunal parce que le bureau juridique de Zeynab ne cautionnait pas qu’on puisse dénier à la chanteuse son patriotisme , elle qui a tant fait la promotion de la culture béninoise. La chanteuse avoue que si cela ne tenait qu’à elle cette affaire aurait été rangée mais c’est le service juridique de son label qui a traîné le dénommé AzCool au tribunal. Finalement « on a laissé tomber l’affaire au niveau du tribunal » informe la star de la musique béninoise.