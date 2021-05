Quelques jours après l’annonce par le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) de la découverte de 70000 cartouches de calibre 12 minutieusement emballées, la police togolaise a également fait cas de la saisie de 1.300 cartouches de petit calibre. L’information a en effet été annoncée par la plateforme d’information togolaise « republicoftogo ».

Béninois, Togolais, Ghanéen et Nigérian

Les munitions seraient en provenance du Ghana et devraient être acheminées vers le Bénin a précisé le média togolais dans sa publication. Parmi les auteurs de ce trafic, figure en effet un ressortissant béninois. Il y aurait en plus de lui des Togolais un Nigérians et un Ghanéen. Rappelons que c’est la deuxième grosse découverte de munitions impliquant le Togo en moins d’une semaine.

Le véhicule de Bantè provenait du Togo

Le scénario qui avait été déroulé par le procureur près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Mètonou mentionnait un accident qui avait occasionné la mort des auteurs du trafic. L’accident aurait eu lieu à Agbon, un village de l’arrondissement d’Atokolibé dans la commune de Bantè. Le véhicule qui véhiculait les munitions aurait également quitté le Togo. Au total, 56 sacs de jute imbibés d’huile rouge et contenant 70000 cartouches de calibre 12 ont été découverts.