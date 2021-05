Les actuels membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont en fin de mission. L’élection présidentielle du 11 avril dernier est la dernière élection que cette mandature a organisée. Leur mandat prend fin le 13 juillet 2021. Ces membres de la CENA ont été reçus en signe de reconnaissance pour le travail abattu durant sept ans, ce mercredi 5 mai 2021, par le président de la République Patrice Talon. Occasion pour eux de relever les difficultés rencontrées et de faire des recommandations.

Emmanuel Tiando et ses collègues vont finir leur mandat dans quelques jours au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Pour leur exprimer sa reconnaissance et celle de la Nation toute entière, le chef de l’Etat Patrice Talon les a reçu hier mercredi. Il a témoigné sa gratitude aux membres de la CENA pour le service rendu à la Nation béninoise en sept ans. Après plusieurs heures d’échanges, Emmanuel Tiando, président de la CENA, à sa sortie de l’audience, a indiqué que les échanges ont été fructueux. Au cours des échanges, le président de la CENA et ses pairs ont fait des suggestions au chef de l’État afin de révéler l’image de l’institution. Selon Emmanuel Tiando, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin constitue un frein pour leur exercice. Ainsi, il a suggéré la consultation concernant le vote des lois portant code électoral, charte des partis politiques. Pour lui, «si on doit procéder à la révision de ces lois », il faut que «la CENA, chargée de la mise en œuvre de ces lois, soit consultée ».

Les membres de la CENA ont aussi posé au chef de l’Etat, le problème du siège de l’institution. «Nous sommes à l’étroit à la CENA. Nous avons souhaité qu’on construise un siège attribué à la CENA », a relevé le président Emmanuel Tiando. Pour que la CENA remplisse bien son rôle, le président Tiando et ses collègues ont aussi souhaité qu’au niveau des départements, «qu’on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements ». A noter que la CENA va être remplacée, selon le nouveau code électoral, par le Conseil électoral qui sera appuyé par une direction générale des élections. Les membres de Conseil électoral doivent être désignés avant le 15 juillet 2021.