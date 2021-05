Le successeur du Nonce Brian Udaigwé est à Cotonou. Le nouveau Nonce Apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Mark Gerard Miles est arrivé, ce lundi 3 mai 2021, au Bénin. Il a été accueilli à son arrivée, à l’aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, par leurs Nosseigneurs Victor Agbanou, Roger Houngbédji, François Gnonhossou, Aristide Gonsallo et quelques prêtres et religieuses du secrétariat de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) et de la Nonciature Apostolique.

Nommé nouveau Nonce apostolique du Vatican près le Bénin et le Togo par le Pape François le vendredi 5 février 2021 au Saint-Siège à Rome, Mgr Mark Gerard Miles a foulé le sol béninois pour rencontrer le clergé du Bénin. Il sera question d’échanger sur les questions préoccupantes de l’Eglise au Bénin et au Togo et de voir comment travailler pour que l’Eglise puisse jouer un rôle important dans le développement des deux pays et dans l’enracinement de la paix.

Mgr Mark Gerard Miles a été nommé en tant que conseiller de la nonciature et Nonce Apostolique au Bénin pour succéder au Nonce Brian Udaigwé affecté au Sri Lanka en juin 2020. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar en Grande Bretagne, Mark Gerard Miles y a été ordonné prêtre le 14 septembre 1996. Il est un religieux britannique de l’Église catholique qui travaille au service diplomatique du Saint-Siège depuis juillet 2003. Il a été nommé archevêque et nonce apostolique au Bénin après plusieurs expériences dans les représentations pontificales en Equateur, en Hongrie et à la section des affaires générales de la secrétairerie d’Etat.