Le Bénin dispose officiellement d’un chef de file de l’opposition. Longtemps espéré par les membres du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le décret nommant le chef de file de l’opposition a été enfin pris par le chef de l’Etat Patrice Talon le mercredi 28 avril 2021. Et sans surprise, c’est bien le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hounkpè qui a été nommé chef de file de l’opposition.

Le chef de fil de l’opposition béninoise est désormais connu officiellement. C’est par le décret no2021-183 du 28 avril 2021 que le président de la République a nommé Paul Hounkpè en qualité de chef de file de l’opposition. Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle et secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè et certains responsables de cette formation politique attendaient ce décret de nomination depuis mai 2020. Au lendemain des élections municipales et communales de mai 2020, le parti FCBE est la troisième formation à réunir les voix nécessaires pour avoir droit à des sièges.

Après l’Union progressiste et le Bloc Républicain, deux formations de la mouvance présidentielle, c’est la FCBE qui a pu s’adjuger six mairies. Et selon la nouvelle charte des partis politiques, cette formation devait prétendre être le chef de file de l’opposition. Mais, il fallait un décret présidentiel de nomination pour que Paul Hounkpè et son parti jouissent des prérogatives de ce titre. C’est désormais fait.