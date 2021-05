La police républicaine va reprendre la veille pour le respect du code de la route. Elle va reprendre la répression du non-port de casque ou de ceinture de sécurité, téléphone au volant et non-respect de la piste cyclable dès le samedi 15 mai 2021. C’est par une correspondance adressée aux directeurs départementaux de la police républicaine que le directeur général de l’institution, Soumaïla Yaya a passé l’information.

Le contrôleur général Soumaïla Yaya a donc, dans sa correspondance, instruit les éléments de la police républicaine de réprimer conformément aux textes en vigueur, toute violation des règles de circulation routière. Il s’agit pour la police, selon le DGPR, de réprimer notamment les infractions que sont le non-respect du couloir de circulation (piste cyclable obligatoire pour motocyclistes), surcharge de véhicule à deux roues et plus, le défaut de port de casque pour motocyclistes, la ceinture de sécurité pour automobilistes, le téléphone au volant ou au guidon et toutes les autres infractions au Code de la route.

Les agents de police vont aussi faire respecter aux usagers de la route, les règles barrières contre la COVID-19. Mais, avant cette phase de répression, une phase de sensibilisation est prévue et a même déjà démarré le vendredi 07 mai.