Les Béninois de la diaspora peuvent à nouveau se faire enrôler à l’Ambassade de leur pays en France pour l’établissement ou le renouvellement de leur passeport. C’est ce qu’indique une note d’information signée de l’ambassadeur du Bénin en France Eusèbe Agbangla, ce vendredi 07 mai 2021. L’opération redémarre dès le lundi prochain et se tiendra tous les jours ouvrables suivant une programmation bien établie. Les personnes ayant initialement fait leur demande entre le 04 et le 22 janvier 2021, ont été programmées pour la semaine prochaine, entre le 10 et le 14 mai .

Ceux qui l’ont fait dans le créneau du 25 janvier et le 12 février doivent se rendre à la session consulaire de l’ambassade dans la période du 17 au 21 mai. Il y a un troisième lot qui est programmé pour la semaine du 24 mai. Il s’agit des personnes ayant déposé initialement leur demande entre le 15 février au 5 mars.

Un “nouveau dispositif d’enrôlement installé à la section consulaire de l’Ambassade“

Ces usagers sont prioritaires dans le déroulement de l’opération. Toutes les personnes concernées par cette note d’information sont invitées à aller se faire enregistrer à nouveau et sans frais dans le “nouveau dispositif d’enrôlement installé à la section consulaire de l’Ambassade ». Elles devront se munir d’une copie de leur acte de naissance ou du jugement supplétif, un justificatif de domicile et le récépissé du dernier enrôlement.

L’ambassade présente ses sincères excuses aux béninois de la diaspora qui ont pâti de la suspension de l’enrôlement due à un changement de prestataire “ et partant de dispositif d’enrôlement et de traitement des données biométriques qui rend indispensable la reprise des opérations d’enrôlement pour les dossiers qui étaient en cours de traitement dans l’ex dispositif ». Eusèbe Agbangla assure que tout sera mis en œuvre pour accélérer le délai de traitement des demandes.