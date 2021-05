Le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci et son homologue marocain Nasser Bourita ont échangé jeudi par visioconférence. Les deux hommes ont abordé la question du Sahara marocain. En effet, il y a un différend qui oppose depuis 45 ans le Royaume chérifien au Front Polisario animé par les indépendantistes sahraouis. En novembre 2020, le Sahara occidental a une nouvelle fois été le théâtre de tensions entre les deux camps.

Pour trouver une solution durable à ce conflit régional

Le Maroc avait envoyé des troupes dans l’extrême sud de la région pour déloger les indépendantistes qui obstruaient la seule route commerciale qui mène vers l’Afrique occidentale. Il y a eu dans la foulée des accrochages entre les deux parties. Le 05 avril dernier Nasser Bourita avait écarté toute possibilité de négociation avec le Front Polisario qui cherche un siège à l’ONU. C’est justement l’Organisation onusienne qui essaye de régler le différend.

Le Bénin approuve naturellement ce rôle joué par les Nations Unies. Lors des échanges avec son homologue marocain, Aurélien Agbénonci a laissé entendre que son pays appuyait le rôle joué par l’Onu en tant que cadre exclusif et consensuel pour atteindre une solution durable à ce conflit régional conformément aux dispositions de la résolution 693 adoptée par les chefs d’Etat de l’Union africaine. A ce titre, le Bénin et le Maroc ont convenu qu’il est important de renforcer la communication et la coordination stratégiques dans les différentes plateformes multilatérales, comme l’Union africaine et les Nations unies.