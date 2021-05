La marine américaine a effectué une importante saisie d’armes russes et chinoises dans la mer d’Arabie. En effet, les 6 et 7 mai 2021, c’est lors d’un arraisonnement habituel de la cinquième flotte américaine que les armes ont été découvertes. Elles étaient transportées sur un boutre qui naviguait dans les eaux internationales.

L’équipage a été libéré

Un communiqué de la flotte de la marine américaine a fait savoir que : « La cache d’armes comprenait des dizaines de missiles guidés antichar avancés de fabrication russe, des milliers de fusils d’assaut chinois de type 56 et des centaines de mitrailleuses PKM, de fusils de sniper et de lance-grenades ». Les personnes à bord du navire ont été arrêtées, puis libérées. « Après que toutes les cargaisons illicites ont été retirées, le boutre a été évalué pour sa navigabilité, et après interrogatoire, son équipage a reçu de la nourriture et de l’eau avant d’être libéré » a ajouté la 5ème flotte des Etats-Unis.

On ne connait cependant pas l’origine de la cargaison, même si la cinquième flotte dit qu’elle enquêtera sur la destination de la marchandise. La 5e flotte n’a pas manqué de souligner que les armes saisies sont actuellement sous le contrôle des autorités américaines.