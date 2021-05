Nommé récemment par décret présidentiel, le chef de file de l’opposition fait depuis quelques jours, la une de plusieurs médias. En effet, selon les informations du Journal Bénin Intelligent, Eric Houndété Président du parti de l’opposition « Les Démocrates » s’est exprimé au sujet de cette nomination. Rien de nouveau sous le soleil, a-t-il indiqué.

Le Président du parti « Les Démocrates » a réagit à la suite de la nomination par le Chef de l’Etat de Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent comme chef de file de l’opposition béninoise. « Je n’ai pas du temps pour ça. C’est un non-événement », a confié aux confrères de Bénin Intelligent, l’ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale, 7ème législature.

Sur la question d’une possible collaboration entre les deux entités, « Oubliez ça. Occupez-vous des choses intéressantes ici dans le pays », a lancé l’opposant. Rappelons que le parti du 11 décembre est l’une des formations politiques de l’opposition les plus critiques au régime en place et qui dénonce régulièrement les violations des droits de l’homme, le musellement de la presse ainsi que la confiscation des libertés publiques.