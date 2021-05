La confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce lundi 10 mai 2021 à son siège au Caire en Egypte, au tirage au sort de la phase des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, Maroc 2022. La cérémonie du tirage au sort s’est déroulée sous la houlette de Heba Sarwat, manager senior en charge du football féminin et du futsal. Le Bénin va se frotter au Burkina-Faso au premier tour.

Les 44 représentants associations membres de la CAF et engagées dans les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022 ont assisté, ce lundi 10 mai 2021, au tirage au sort. Et le tirage a été difficile pour les Ecureuils dames du Bénin. Elles vont se coltiner les Etalons dame du Burkina-Faso, une équipe habituée de la compétition. Les deux équipes vont disputer le premier en matchs aller-retour. Si le Bénin passe ce premier tour, il va jouer le vainqueur du match Guinée-Bissau # Mauritanie au second tour. Les 11 vainqueurs du second tour se qualifient et vont rejoindre le Maroc pour disputer la phase finale de cette première CAN à 12 équipes.

Premier tour

M1 – Ouganda vs. Ethiopie

M2 – Kenya vs. Soudan du Sud

M3 – Erythrée vs. Burundi

M4 – Djibouti vs. Rwanda

M5 – Malawi vs. Zambie

M6 – Tanzanie vs. Namibie

M7 – Zimbabwe vs. Eswatini

M8 – Angola vs. Botswana

M9 – Mozambique vs. Afrique du Sud

M10 – Algérie vs. Soudan

M11 – Egypte vs. Tunisie

M12 – Guinée-Equatoriale vs. RD Congo

M13 – Sao Tome-e-Principe vs. Togo

M14 – Congo vs. Gabon

M15 – Centrafrique vs. Cameroun

M16 – Sierra Leone vs. Gambie

M17 – Liberia vs. Sénégal

M18 – Mali vs. Guinée

M19 – Guinée-Bissau vs. Mauritanie

M20 – Burkina Faso vs. Bénin

M21 – Nigeria vs. Ghana

M22 – Niger v Cote d’Ivoire

Second Tour

Vainqueur M1 vs. Vainqueur M2

Vainqueur M3 vs. Vainqueur M4

Vainqueur M5 vs. Vainqueur M6

Vainqueur M7 vs. Vainqueur M8

Vainqueur M9 vs. Vainqueur M10

Vainqueur M11 vs. Vainqueur M12

Vainqueur M13 vs. Vainqueur M14

Vainqueur M15 vs. Vainqueur M16

Vainqueur M17 vs. Vainqueur M18

Vainqueur M19 vs. Vainqueur M20

Vainqueur M21 vs. Vainqueur M22