Ce 19 Mai, la France entérinait la seconde phase de son déconfinement. Un déconfinement appelé de tous leurs vœux par les français. Après des mois de confinement, les autorités françaises ont donc décidé de lever progressivement le verrouillage imposé par la résurgence des cas de contamination. Ce Mercredi, c’est le président Macron lui-même qui avec son premier ministre, Jean Castex ont donné le top de la reprise de « l’art de vivre à la française », en s’attablant à la terrasse d’un café. Un geste imité par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

C’est reparti pour l’Art de vivre à la française…

Les restaurants, les bars et les terrasses de café en France sont fermés depuis fin octobre. L’une des plus longues périodes européennes de « reconfinement ». Mais depuis ce Mercredi c’est bon. Les français pouvaient enfin reprendre avec le style de vie qui leur était particulier. Ce style de vie que le président français lui-même a évoqué dans son tweet ce mercredi. « Nous y sommes ! Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières » a publié en substance Emmanuel Macron.

Ainsi donc dans cette phase de levée progressive des restrictions, les français pouvaient à nouveau profiter des musées, des théâtres, des cinémas et des terrasses de café en plein air. Cependant des limites subsistaient encore. Les restaurants ne pouvaient toujours « dans le respect des gestes barrières », laisser occuper que 50% de leurs terrasses avec au plus six personnes par table. Les salles de cinéma, elles ne pouvaient que se remplir à 35% de leur capacité, tandis que les musées doivent restreindre les entrées afin qu’il y ait 8 mètres carrés d’espace par visiteur.

Le Maire moqué et encensé…

Comme le président Macron, le ministre de l’économie lui aussi avait publié sur les réseaux sociaux, une photo de lui assis à une terrasse, l’ai très sérieux occupé à lire un journal. « L’art de vivre à la Française Drapeau de la France #tousenterrasse » publiait en substance le ministre. Une photo remarquée par les internautes avec l’un d’entre eux invectivant Le Maire sur le fait qu’il n’avait pas pris la peine de commander quelque chose, « Aller s’asseoir à une terrasse sans commander? T’en rates pas une » avait écrit l’internaute.

Mais l’essayiste loin de s’offusquer de la pique, a en réponse envoyé une autre photo de lui sirotant une tasse de café. Une réplique qui a tout de suite eu l’assentiment de nombreux internautes. Avec de nombreux commentaires félicitant le ministre pour sa réplique. Quand pour un internaute, Le Maire était « décidément, (…) le ministre qui maîtrise le mieux les réseaux » pour un autre, le ministre était juste « bon » avec « trop de classe ».