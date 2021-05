Dans l’après-midi de ce lundi 31 mai 2021, un homme noir a été violemment percuté par un automobiliste à l’angle des Champs-Élysées et de l’avenue George V à Paris. D’après plusieurs vidéos de la scène filmée par des témoins, on voit un automobiliste qui roule littéralement sur l’homme noir en aller-retour, une scène d’une extrême gravité. D’après les premiers éléments d’une enquête ouverte, l’incident aurait survenu après une querelle entre les protagonistes.

D’après une source policière qui s’est confiée au journal Le Parisien, la victime qui est un loueur de voiture de luxe au niveau de l’avenue, s’en est « miraculeusement » sortie de l’accident. Souffrant de douleurs à la cheville et à la main, il a été conduit d’urgence par les secours à l’hôpital. Toutefois d’après les vidéos qui ont circulé sur la toile, on pense qu’il serait plus gravement blessé.

L’auteur de l’acte est aux mains des policiers

Pour les besoins de l’enquête, des images de vidéosurveillance, de même que celles capturées par des témoins avec des téléphones portables ont été récupérées par les policiers. L’homme qui a roulé sur le loueur de véhicule, avec un BMW, serait âgé de 35 ans et actuellement aux mains des policiers au commissariat du VIIIe arrondissement. Le véhicule avec lequel il a commis le délit qu’on peut qualifier de tentative de meurtre a été saisi. Il a par ailleurs, refusé de passer le test de stupéfiants.