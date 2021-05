Ce mardi 11 mai, a eu lieu une fusillade en Russie, dans une école à Kazan. Plusieurs personnes auraient trouvé la mort dont 8 élèves et 1 enseignant. D’autres seraient blessées. Pour le moment, difficile d’en savoir davantage tant la confusion règne mais les autorités et la presse ont bel et bien confirmé l’information.

Les agences Interfax, TASS et Ria Novosti ont également confirmé le premier bilan, ajoutant que 10 personnes ont été blessées. Sur ces 10 individus, 4 ont été transportés à l’hôpital. Un homme, un jeune adolescent, a été arrêté par les forces de l’ordre. Celui-ci est soupçonné d’être à l’origine de ce drame.

8 élèves abattus dans une école à Kazan

Une information confirmée par Interfax, qui a toutefois ajouté qu’un second tireur se trouverait dans le bâtiment de l’école. Une explosion a également été entendue dans l’enceinte de l’école. De la fumée sortait à un moment du bâtiment principal. Les professeurs interrogés eux, ont également confirmé avoir entendu des coups de feu.

Des mesures de sécurité renforcées

Les autorités du Tatarstan, elles, ont ajouté que des mesures supplémentaires de sécurité allaient être imposées rapidement dans toutes les autres écoles de Kazan afin de s’assurer que d’autres drames de ce genre ne se produisent pas dans les heures, dans les jours à venir. Le dirigeant local Roustam Minnikhanov s’est également rendu sur place afin de s’entretenir avec les forces de l’ordre.