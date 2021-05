Les incendies sont devenus récurrents au marché Dantokpa. Entre avril et mai 2021, il y a déjà eu deux sinistres du genre. Une situation qui préoccupe le chef quartier de Dantokpa Amzat Aguémon. Il trouve que les autorités en charge de la gestion du marché ne prennent aucune mesure pour anticiper ces incendies. « Gérer une structure, c’est anticiper sur les évènements. Je ne vois rien d’anticipatif dans les décisions de ceux qui ont en charge la gestion de ce marché en vue de prévenir ces genres de situations » déplore le chef quartier dans les colonnes du journal Fraternité. Quand on lui demande s’il reproche des choses à la Sogéma, il répond par l’affirmative.

“Mine de rien nous avons déjà eu 4 incendies sous le règne de Gansè”

Pour lui, la responsabilité de ces incendies, incombe « exclusivement à la Sogéma parce que c’est sur son territoire de compétence ». Cependant, cela ne veut pas dire que ces sinistres sont du fait de l’actuel DG de la Sogéma, précise t-il. Ce que je déplore c’est ce qu’on fait après explique Amzat Aguèmon. “Qu’est-ce qu’on devrait faire pour prévenir la chose. Nous avons eu des incendies par le passé mais pas autant. Mine de rien nous avons déjà eu 4 incendies sous le règne de Gansè” fait remarquer le chef quartier.

Pour la petite anecdote, sur un site où ça a brûlé, on laisse la latitude à des usagers de reconstruire leur habitacle. Ceci faisant est-ce que la Sogéma se donne la prérogative de contrôler tout au moins ce qui se passe lors de la reconstruction de ces habitats ? Comment pose-t-on les fils électriques ? Est-ce que cela respecte les normes réglementaires ? C’est un désordre monstre, dénonce Amzat Aguémon. Le chef quartier parle également des gardiens en couple qui préparent dans le marché la nuit. Pour lui, c’est un réel risque. Et pourtant la Sogéma n’a pas pensé à mettre en place un dispositif de contrôle la nuit pour veiller à ce que des personnes n’aient pas l’habitude d’allumer des feux de bois pour préparer.

“On ne veut pas coopérer avec le conseil local”

« Lui il vient gérer et il s’en va » critique t-il. Et pourtant c’est à ce niveau que M Gansè, a besoin de travailler avec le conseil communal de Dantokpa pour « veiller la nuit sur ce qui se passe. Est-ce que les gardiens font leur travail comme cela se doit, et ce sont des choses qui ne coûtent pas. Mais on ne veut pas coopérer avec le conseil local » explique le chef quartier. La responsabilité de ces incendies incombe donc « exclusivement à la Sogéma » selon l’interviewé.

« J’indexe nommément le Directeur général de la Sogéma, Armand Gansè. C’est à la limite très révoltant » insiste Amzat Aguémon. qui aurait également souhaité que la Sogéma commence par se préoccuper du sort des sinistrés “quand bien même elle n’est pas redevable vis-à-vis de ces gens-là” bien qu’elle perçoive des taxes et des redevances. A l’en croire, la préoccupation majeure d’un chef d’entreprise est le bien-être de ses administrés.