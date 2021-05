La présidente de la nouvelle Cour des Comptes, Ismath Bio Tchané a prêté serment ce vendredi 07 mai 2021 devant le président de la République, des chefs d’institutions et d’importantes personnalités du pays. La cérémonie s’est déroulée à l’annexe de la Présidence de la République à Cotonou. Mme Bio Tchané a juré de « bien fidèlement remplir (sa) fonction , de l’exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la Compétence de la Cour et de (se) conduire comme un digne et loyal magistrat ».

Dans son allocution, le président Patrice Talon a pris acte de sa prestation de serment et l’a renvoyée à l’exercice de ses fonctions. Le numéro 1 béninois a ensuite fait part de sa fierté de voir un nouveau vent souffler sur le Bénin. Un pays qui « révèle de mieux en mieux, la femme béninoise ». « Votre parcours et votre position actuelle dans les institutions de la République ont été les seuls facteurs de votre nomination » dira-t-il à Mme Bio Tchané.

Présidence de la Cour des Comptes : La Magistrate Ismath BIO TCHANÉ MAMADOU prête officiellement sermenthttps://t.co/68HPeyfWZa pic.twitter.com/iotxf8usAU — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) May 7, 2021

Que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette institution…

Il s’est par ailleurs félicité de la nouvelle dynamique dans notre pays qui permet au-delà des considérations partisanes, au-delà de la proximité entre les uns et les autres, d’apporter à la tête de nos institutions, les compétences, les plus avérés , les plus mérités pour notre bien être commun. « Je souhaite que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette institution pour la bonne gouvernance de notre pays confirme notre espoir que nos femmes sont à la hauteur » a-t-il conclu. Rappelons que Mme Ismath Bio Tchané a été nommée par décret lors du conseil des ministres du 28 avril 2021