Kemi Seba, le militant panafricaniste a récemment participé à une émission politique sur la radio CAPP FM. Le président de l’Ong Urgences Panafricanistes a opiné sur l’actualité politique béninoise, notamment les arrestations de personnes accusées de terrorisme. Pour Kemi Seba , il est important de faire la part des choses. Il y a peut-être des personnes qui sont des terroristes dans le lot mais il y a d’autres qui « n’ont strictement rien à voir avec la question du terrorisme qu’on appelle terroristes aujourd’hui comme dans un film de Thomas Ngijol où, dès que tu commences par critiquer on t’appelle terroriste ».

« Patrice Talon est entouré de laudateurs au lieu d’être entouré de (conseillers) »

On a au Bénin, l’impression que lorsqu’on remet en question un certain nombre de choses face à l’ordre établi on est qualifié de terroriste. C’est quelque chose qui me pose problème en tant que libre penseur, affirme le panafricaniste. Il dit être persuadé que les louanges systématiques adressées au régime ne mèneront pas le pays dans la bonne direction. « Ce qui va favoriser le développement du Bénin, c’est la capacité à encourager ce qui est grand et bien bâti et la capacité à interroger ce qui ne vas pas » soutient-il. Kemi Seba est persuadé que « Patrice Talon est entouré de laudateurs au lieu d’être entouré de (conseillers) ».

Elle ne peut pas venir donner des leçons de démocratie dans notre pays

Abordant à nouveau la question des arrestations, il a donné l’exemple de Reckya Madougou. Pour lui son interpellation est « inique et préventive ». Dans le même temps, il assure que l’opposante est « quelqu’un qui idéologiquement ne le verra jamais comme un allié ». « Quelqu’un qui est proche des ambassades américaines, des chancelleries européennes et qui est proche de Faure Gnassingbé ne peut pas venir donner des leçons de démocratie dans notre pays » a-t-il déclaré. Le panafricaniste pense que son appréciation est pleine de nuances et c’est à cela qu’il invite les acteurs politiques béninois.