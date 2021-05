Dans un entretien accordé à TV5 et à France 24 diffusé le vendredi 30 avril 2021, le président de la République Patrice Talon a indiqué que les leaders de l’opposition ont publiquement appelé les populations à la violence lors de la présidentielle du 11 avril 2021. Interpellé sur ces propos du chef de l’Etat ce vendredi 14 mai 2021 sur RFI, l’ancien ministre des Finances de Boni Yayi, Komi Koutché ne reconnaît pas avoir appelé à des manifestations violentes.

Le président de la plateforme d’opposition béninoise ‘’S’engager pour le Bénin’’, Komi Koutché était sur RFI ce vendredi. Il s’est prononcé sur les violences enregistrées avant la présidentielle d’avril dernier, car, avant l’élection, il a fait des directs sur les réseaux sociaux pour s’adresser au peuple béninois. Et le régime en place semble dire que le message dans ces vidéos est un appel à la violence. Mais, l’ancien ministre Koutché n’est pas du même avis. Il relève d’abord que «jamais avant le président Patrice Talon, il y avait eu des scènes de violence ».

Ensuite, il fait remarquer qu’il est aux Etats-Unis, pays de référence de la démocratie au monde. Et faire remarqué qu’avec tout ce dont il jouit aux USA, il ne peut «pas appeler à la violence ». Il précise : «j’ai appelé à des manifestations pacifiques, non violentes mouchoir en mains ». Et pour lui, les populations ont suivi massivement ces manifestations pacifiques jusqu’à «ce qu’il soit ordonné à une milice d’aller tirer ouvertement sur les populations qui étaient en manifestations pacifiques ».