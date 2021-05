La première session du comité technique de gestion de la lutte contre la traite des personnes au Bénin au titre de l’année en cours, s’est ouvert ce jeudi 06 mai à Cotonou. Elle est coprésidée par la Première Conseillère de l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin Karen Gustafson et Sakinatou Bello, directrice du Cabinet du Ministère de l’Etat chargé du Plan et du Développement. Le Département d’Etat américain négocie avec le gouvernement béninois un partenariat conjoint relatif au pacte de protection de l’enfance (CPC).

Ce projet de cinq ans et de 10 millions de dollars a pour but d’intensifier les mesures prises pour poursuivre les trafiquants, identifier les victimes et leur fournir des services, et prévenir ce crime. Ce partenariat potentiel s’appuiera sur les efforts actuels du gouvernement du Bénin et de la société civile pour lutter contre la traite des enfants.

Des discussions sur les stratégies de mise en œuvre pouvant améliorer la capacité du Bénin à enquêter

Les discussions entre les deux gouvernements porteront sur les objectifs potentiels du partenariat et les stratégies de mise en œuvre qui pourraient améliorer la capacité du gouvernement béninois à enquêter et à poursuivre les auteurs de traite des êtres humains, à identifier et combattre le travail forcé des enfants, ainsi que la traite des enfants à des fins sexuelles, à fournir des services complets pour protéger les enfants victimes de la traite et à prévenir les futurs crimes de traite des enfants.

Outre le Ministère du plan, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Travail, le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires Etrangères et d’autres membres du comité interministériel sur la traite des personnes, participeront aux discussions pour le compte du Bénin.