Le samedi 1er mai dernier, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a animé une conférence de presse. A cette occasion, Mario Mètonou a informé l’opinion, de la découverte de 70 mille cartouches de calibre 12 dans un minibus accidenté. L’accident s’est produit le vendredi 30 avril à hauteur du village d’Agbon dans l’arrondissement d’Atokolibé (commune de Bantè). Le Bureau Exécutif National du parti ” Union Démocratique pour un Bénin Nouveau” (UDBN) a donné son avis sur la situation dans une déclaration rendue publique ce samedi 1er mai. La formation politique a déploré le caractère tragique et malheureux de cet accident qui a fait trois morts. Elle trouve néanmoins qu’il s’agit d’« un miracle de Dieu (qui révèle ) le complot en préparation avancée contre notre pays ».

” Mettre tous les moyens en œuvre pour identifier les caches d’armes “

Pour le parti de Claudine Prudencio, n’eût été la survenance de cet accident mortel, la cargaison de munitions de guerre serait allée à destination, prête à être utilisée par « les ennemis de la République pour y perpétrer des actes ignobles ». Il se demande si la découverte de ces munitions ne suggère pas la présence d’armes quelque part sur le territoire béninois, aux mains des ennemis.

L’UDBN exhorte pour cela les autorités étatiques, les forces de défense et de sécurité, à « mettre tous les moyens en œuvre pour identifier les caches d’armes qui pourraient exister dans des localités du pays afin de préserver la vie des citoyens ». Car, il est clairement établi que le Bénin est « en danger à cause des ennemis de la patrie tapis dans les rangs de certains compatriotes avec leurs soutiens étrangers, décidés à déstabiliser le pays ».

Arrêter “les auteurs, les commanditaires et les complices de ces actes extrêmement graves”

Le parti de Claudine Prudencio invite par ailleurs l’appareil de renseignements de l’Etat et les forces de défense à travailler de concert avec les autorités politico-administratives pour appréhender les auteurs, commanditaires et complices de « ces actes extrêmement graves ». Ceci permettra aux coupables de répondre de leurs actes devant la justice béninoise. L’UDBN invite pour finir le chef de l’Etat à tenir fermement « face à ces agresseurs, car Dieu est dans la barque et les signes sont évidents ».