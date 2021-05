Après la récente escalade diplomatique entre la République fédérale de Russie et plusieurs autres pays, Moscou a fini par rendre officiel une liste de pays reconnus comme inamicaux. Il s’agit nomment des États-Unis et de la République Tchèque, qui d’après les autorités russes, feront l’objet de mesures spéciales conformément à un décret de Vladimir Poutine signé en avril. Les deux nations auraient commis des actes hostiles envers la Russie.

« Approuver la liste ci-jointe des États étrangers qui commettent des actions inamicales à l’égard de la Fédération de Russie, des citoyens ou des entités russes, qui feront l’objet de mesures (de rétorsion) prévues par le décret 243 du Président russe en date du 23 avril 2021 », a précisé l’arrêté signé par le Premier ministre Mikhaïl Michoustine et publié ce vendredi 14 mai sur le site des informations juridiques officielles russes. D’après le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, cité par les médias russes, le fait que la liste des « pays inamicaux » n’ait contenu que deux pays est la preuve que la Russie est ouverte au dialogue.

Les nouvelles restrictions

Avec ce nouvel arrêté gouvernemental, les établissements et missions diplomatiques des « pays inamicaux » ne sont désormais autorisés à embaucher sur le sol russe que 19 personnes pour la République Tchèque et 0 pour les États-Unis. Il faut noter par ailleurs que les restrictions ne concernent pas les citoyens américains et tchèques qui travaillent déjà dans les missions diplomatiques, de même que les personnes employées par des entreprises privées. Le mois dernier, il avait déjà été annoncé que la Russie s’apprêtait à rendre publique la liste des pays inamicaux après une détérioration de ses relations avec plusieurs autres pays dont principalement les États-Unis et de la République Tchèque.