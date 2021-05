Présent à Abidjan, le prince de la Kora, Sidiki Diabaté a rendu visite à la veuve de la légende du Coupé décalé, DJ Arafat, décédé en août 2019 dans un accident de circulation. C’était à l’occasion à l’anniversaire de la petite Rafna. Dans une publication sur page Facebook, l’artiste sénégalais a indiqué avoir partagé de bons moments avec l’épouse de l’un de ses anciens amis, qu’il a d’ailleurs remerciés pour son accueil chaleureux.

« Ce fut un immense plaisir pour moi de partager cette belle journée avec ma princesse Rafna. Merci à notre reine Carmen Sama pour son accueil chaleureux. Encore joyeux anniversaire à toi mon petit ange » a publié l’artiste en légende d’une photo d’eux trois. Cette visite a sérieusement marqué les internautes ivoiriens qui l’ont remercié pour l’amour qu’il porte pour la Côte d’Ivoire et les ivoiriens. Pour rappel, Sidiki Diabaté était à Abidjan pour les derniers hommages à DJ Arafat.

“Tu es un vrai ami de DJ Arafat”

Très ému, un commentateur a remercié l’artiste pour cet amour vrai et sincère qu’il a pour l’icône de la musique ivoirienne même au-delà de la tombe. « Les vraies amitiés son rares aujourd’hui mais tu es un vrai ami de DJ Arafat je confirme bien mon frère Sidiki Diabaté chaque fois que tu fais quelque chose pour notre icône j’ai les larmes aux yeux car je n’ai jamais pensé que tu étais un homme fidèle et sincère dans l’amitié, continue de marché ainsi et n’écoute pas les critiques Dieu te paiera un jour tu fais la fierté de ton pays et l’Afrique mon frère Diabaté, » a commenté le nommé Steve Oyono. Pour ce simple geste, beaucoup ont également promis à SidiKi de faire le plein pour son prochain concert à Abidjan.