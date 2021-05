« Lady Shine est The Voice Afrique Francophone Saison 3! Félicitations !!!!! » pouvait-on sobrement lire sur la page Facebook officielle de l’émission après l’annonce de la victoire de la candidate burkinabè. Une victoire qui n’est pas du goût de tout le monde, certains critiquant ouvertement le mode de désignation des gagnants de chaque étape.

Au Bénin, les internautes ont été particulièrement déçus de la défaite de Gyovanni qui selon eux, méritait de gagner vu ses performances. Une quasi-unanimité était perceptible sur la toile à ce sujet. Cependant, c’est la candidate de l’équipe de Youssoupha qui a remporté cette 3ème saison pour le plus grand bonheur des burkinabè. L’émission « The Voice Afrique » met en évidence chaque année une voix sensée représenter l’Afrique francophone dans le monde musical de plus en plus concurrentiel.