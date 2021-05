Ce lundi 3 mai, les 3 ambassadeurs, Gyovanni Houessou, Carina Sen et Mathilde Toussaint, ayant représenté le Bénin à Abidjan lors de la phase finale de la saison 3 de l’émission The voice Afrique francophone, on fait leur retour au pays. Comme des stars, ils ont été accueillis à leur descente à l’aéroport par les autorités en charge du ministère de la Culture et par une foule de fans. Reçus ce mardi au ministère, Jean-Michel Abimbola a félicité les 3 ambassadeurs de même que leurs coachs et le PDG du groupe Empire, pour leur parcours et les émotions données aux béninois.

Au nom du gouvernement, le ministre a promis de les accompagner pour la suite de leurs carrières. « Depuis 2016, le gouvernement s’est fixé comme objectif, entre autres, de rendre fier chaque béninois à travers l’ensemble des secteurs, de notre économie » a déclaré le ministre. « Je peux vous assurer que vous nous avez rendu tous fiers » a-t-il ajouté. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement s’emploie à créer un environnement favorable pour l’éclosion des talents. Selon, Jean-Michel Abimbola, le gouvernement est à pied d’œuvre pour qu’il y ait une stratégie de développement de la culture au Bénin, dans les domaines prioritaires comme la musique, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques et la danse.

“C’est rare d’avoir autant le soutien des béninois”

Au nom de ses pairs, Gyovanni Houessou, qui pour les Béninois, est The voice, a remercié le gouvernement et tout le public Béninois pour leurs soutiens indéfectibles. « Cela reste toujours incroyable pour moi et pour nous. Parce que souvent, c’est rare d’avoir autant le soutien des béninois dans ces genres de compétition. Et cette fois-ci, on est vraiment plus que surpris de l’engouement » a déclaré le finaliste. Le PDG du groupe Empire, Ulrich Adjovi, a également remercié le gouvernement qui « nous a accompagné, nous a aidé, a mis les moyens qu’il faut pour nous accompagner ».