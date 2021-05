Dans son premier discours politique majeur en tant que chef de la défense américaine, Lloyd Austin a appelé au développement d’une « nouvelle vision » de la défense américaine face aux menaces cybernétiques et spatiales émergentes. Austin a indiqué que l’armée ne pouvait plus se contenter de croire qu’elle était l’armée la plus forte et la plus capable du monde aujourd’hui, « pas à un moment où nos adversaires potentiels travaillent délibérément pour émousser notre avantage ».

Lloyd Austin semblait faire principalement référence à la Chine, qui, selon d’autres responsables, a accéléré sa modernisation militaire et accéléré la construction d’une large gamme d’armes sophistiquées tandis que les États-Unis se sont concentrés pendant deux décennies sur la lutte contre les groupes extrémistes comme al-Qaïda en Afghanistan et, plus récemment, l’État islamique en Irak et en Syrie.

Nous devons tous nous diriger vers une nouvelle vision

Pour avoir passé plus de 40 ans dans l’armée, y compris en tant que premier commandant américain en Irak au cours des dernières années de combat, le Secrétaire d’Etat à la Défense a noté qu’il avait passé les deux dernières décennies dans « la dernière des anciennes guerres ». « La façon dont nous combattrons la prochaine grande guerre sera très différente de la façon dont nous avons combattu les dernières », a-t-il déclaré. « Nous devons tous nous diriger vers une nouvelle vision de ce que signifie défendre notre nation. »

Maintenir la dissuasion

Austin a déclaré que la défense américaine continuerait de reposer sur le maintien de la dissuasion, qu’il a décrite comme « la fixation d’une vérité fondamentale dans l’esprit de nos ennemis potentiels, les coûts et les risques de l’agression ne sont pas conformes à tout avantage imaginable ». Pour conserver cet effet dissuasif, l’armée américaine doit utiliser les capacités existantes, en développer de nouvelles et les utiliser toutes, de manière nouvelle et en réseau « main dans la main avec nos alliés et partenaires ». Cela devrait être accompli conformément aux objectifs et aux efforts diplomatiques des États-Unis, a-t-il ajouté, afin d’éviter que le conflit n’éclate en premier lieu. « Il est toujours plus facile d’éteindre une petite braise que d’éteindre un feu qui fait rage », a-t-il souligné.