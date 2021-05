Ce vendredi, les républicains du Sénat américain ont fait échec à l’ouverture d’une enquête sur l’émeute meurtrière au capitole le 6 janvier 2020. La mesure a échoué par un vote de 54 voix contre 35. 6 voix en moins des 60 voix nécessaires pour faire avancer la législation au Sénat de 100 membres. Les 35 votes non, étaient tous républicains. Cette demande d’enquête avait été faite par les démocrates et certains républicains modérés.

« Nous savons tous ce qui se passe ici. Les républicains du Sénat ont choisi de défendre le grand mensonge parce qu’ils craignaient que tout ce qui pourrait contrarier Donald Trump puisse leur nuire politiquement », a déclaré le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, après le vote. La commission proposée aurait eu le pouvoir de forcer des témoins, y compris peut-être Trump, à témoigner sous serment sur ce qui s’est passé ce jour-là. Trump avait exhorté les législateurs à voter contre.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a fait valoir qu’une commission aurait dupliqué le travail effectué par d’autres comités du Congrès, ainsi qu’une vaste enquête criminelle fédérale qui a jusqu’à présent abouti à l’arrestation de plus de 440 personnes. La proposition avait déjà été adoptée à la Chambre des représentants avec le soutien de tous les démocrates et de six républicains après des négociations bipartites.

“Les démocrates rechercheraient la vérité”

« Quelque chose de mal s’est produit. Et il est important de le dire », a déclaré jeudi aux journalistes la sénatrice Lisa Murkowski, l’une des six républicaines qui ont soutenu la mesure. Après le vote du Sénat, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que les démocrates « rechercheraient la vérité » sur ce qui s’est passé le 6 janvier, mais n’a pas dit si elle allait ouvrir une autre enquête, comme certains démocrates l’ont suggéré.

Pour rappel, le 6 janvier 2020, des centaines de partisans de Trump, avaient pris d’assaut le Capitole, combattant la police, exhortant à la violence contre les législateurs et retardant la certification officielle de la victoire électorale du président Joe Biden. La violence avait fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.