Les violences policières à l’encontre de la population ont à maintes reprises, fait la une de la presse internationale. Parmi elles, on se souvient encore du meurtre de l’afro-américain Georges Floyd par un policier blanc le 25 mai 2020. En France, c’est le producteur de musique Michel Zecler qui avait été roué de coups par des policiers lors d’une intervention, suscitant l’indignation de la population.

Il est mort douze jours après son interpellation

Toujours au cours de la même année, un sexagénaire avait perdu la vie en Guadeloupe, après un contrôle de gendarmerie qui a mal tourné. L’homme du nom de Claude Jean-Pierre est mort douze jours suite à son interpellation, le 03 décembre 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU). Six mois après les faits, la douleur est encore vive chez la famille de la victime. Cette dernière fustige les violences policières sur la base d’une vidéo du contrôle, consulté par le média français Le Monde. Notons que le cas de Claude Jean-Pierre rappelle ceux de George Floyd et de Michel Zecler. Ils ont tous en effet subit des violences policières et sont tous des noirs.

Notons que la mort de Claude Jean-Pierre a suscité de nombreuses réactions en Guadeloupe. La population a fait connaître sa colère avec plusieurs manifestions qui ont eu lieu sur l’île. L’une des avocats de la famille, Maritza Bernier a par ailleurs indiqué que la population est pressée de voir justice rendue à la famille de Claude Jean-Pierre.