Les avocats de l’opposante béninoise incarcérée depuis le mois de mars, ont déposé une plainte hier lundi 21 juin pour dénoncer un certain nombre de faits. C’est le conseil français de l’ancienne ministre qui a donné l’information sur les antennes de RFI ce matin. “Les avocats de Reckya Madougou ont décidé de formaliser une plainte saisissant l’autorité judiciaire béninoise et qui vise principalement à dénoncer beaucoup de faits dont Reckya Madougou est victime. En premier lieu, une arrestation qui est complètement arbitraire et qui confine à la séquestration” a déclaré Me Antoine Vey.

En effet, il soutient que sa cliente a été interpellée à la sortie d’un meeting politique et emmenée dans une voiture qui apparemment appartiendrait à la Brigade financière et en dehors de tout cadre légal. On lui a ensuite notifié des charges que le pénaliste français juge “absurdes”. Inutile de rappeler que la candidate recalée à la présidentielle du 11 avril dernier est poursuivie pour association de malfaiteurs et terrorisme.

“Aux yeux du président actuel, (elle) devait être une opposante politique gênante“

Pour Me Antoine Vey, ces charges en plus d’être absurdes, “ne reposent sur absolument aucun élément concret, puisque maintenant ” il a pu avoir accès au “pseudo-dossier”. Le pénaliste français affirme par ailleurs que le but visé par ces ennuis judiciaires causés à sa cliente est de l’ « évincer comme cela a déjà été le cas pour d’autres personnes (puisque) aux yeux du président actuel, (l’ancienne ministre) devait être une opposante politique gênante ».