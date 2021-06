Les deux stars du rap ont une bonne nouvelle pour leurs fans respectifs. Cardi B, la rappeuse aux nombreux hits a décidé d’annoncer (sans en parler) à ses fans sa deuxième grossesse. Après les hauts et les bas, une tentative de séparation d’avec le rappeur Offset qui s’est soldée par une réconciliation publique, les deux tourtereaux vont donc avoir un nouveau bébé. L’information a été rendue publique indirectement lors d’une prestation commune au cours de la cérémonie des BET Awards.

Cardi B a en effet rejoint la scène après le début de la prestation de son conjoint, avec un ventre à découvert et arrondi. Quelques instants plus tard une publication a été faite sur les réseaux sociaux pour confirmer en quelque sorte cette annonce. Pour rappel, les deux artistes rendent très souvent publique leur vie privée contrairement à un autre couple star comme Jay Z et Beyoncé; exposant aux passages des détails croustillants de leur vie intime.