Récemment, un groupe d’investigation indépendant de médias américains, avait indiqué avoir obtenu des documents confidentiels de l’ONU qui accusent des mercenaires russes présents en Centrafrique de meurtre de civils et d’autres crimes. D’après le groupe, les experts de l’ONU avaient rédigé un rapport pour le Conseil de sécurité de l’ONU alléguant que des conseillers militaires russes avaient été impliqués dans des crimes en République centrafricaine.

Dans un autre rapport, la Mission de paix des Nations unies en République centrafricaine, la Minusca, a aussi accusé les soldats centrafricains et les mercenaires russes de supposés crimes commis contre les populations civiles. Toutefois, depuis toujours, le gouvernement centrafricain de même que la Russie ont nié ces accusations. La RCA avait déclaré qu’une enquête avait été ouverte. Mercredi dernier, l’émissaire de l’ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye a encore dénoncé, le comportement des forces nationales centrafricaines et de leurs alliés russes, présumés responsables de multiples violations des droits humains et qui d’après lui, entravent gravement les opérations des Casques bleus de la Minusca.

”C’est un autre mensonge”

Alors que ces accusations continuent de peser sur la Russie, le Krelmin a plutôt dénoncé un mensonge de la part des médias occidentaux. Les conseillers militaires russes n’ont pas participé aux meurtres de civils et autres crimes en République centrafricaine, c’est un autre mensonge des médias occidentaux, a déclaré lundi le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, rapporté l’agence de presse Tass.

« Les conseillers militaires russes ne pouvaient en aucun cas participer aux meurtres et aux assassinats et ils n’y ont pas participé. C’est un autre mensonge », a déclaré le porte-parole du Kremlin aux médias russe, lorsqu’il a été interrogé sur une publication dans le New York Times à propos de la question. A plusieurs reprises, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les plus de 500 instructeurs et conseillers militaires russes se trouvant actuellement en République centrafricaine y sont pour des raisons légales et continuent de former l’armée nationale du pays.