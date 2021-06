Dans un rapport publié mardi par l’ONG Citizens for Responsibility and Ethics in Washington et rapporté par le Washington Post, l’organisation a détaillé comment 881 employés des services secrets avaient été testés positifs entre le 1er mars 2020 et le 9 mars 2021, et ceci à cause de l’ancien président Trump. D’après le rapport de surveillance, bon nombre des personnes infectées avaient des missions de protection qui comprenaient la sécurité du président et du vice-président.

D’après les données obtenues auprès des services secrets, 477 membres de la division des agents spéciaux avaient été infectés. CREW a déclaré qu’il est clair que les agents spéciaux qui ont été testés positifs ont été chargés de protéger le président et le vice-président. Bien que les données ne donnent pas des détails sur les infections entre les deux administrations au cours de cette période, l’organisation a imputé une grande partie de la responsabilité à l’ancien président Donald Trump et à l’ancien vice-président Mike Pence pour avoir organisé « des rassemblements à grande échelle contre les directives de santé publique ».

Trump mettait davantage les agents en danger

Le groupe a également critiqué les voyages réguliers de la famille Trump pendant la pandémie et la séance de photos de Trump l’année dernière devant le Walter Reed National Military Medical Center. Selon Crew, avec ces événements, Trump mettait « davantage les agents en danger ». La porte-parole des services secrets, Cathy L. Milhoan, a confirmé mercredi au Washington Post que près de 900 membres du personnel de l’agence ont été véritablement testés positifs pour le coronavirus.

Trump se présentait comme plus dur que le coronavirus

Bien que les responsables de l’administration Trump aient déclaré qu’ils prenaient « chaque cas au sérieux », le rapport l’ONG a déclaré que l’ancien président avait exposé les membres des services secrets à un risque accru d’infection en organisant des événements publics pendant la pandémie. « Avec la pandémie qui faisait rage pendant la campagne, Trump semblait délibérément mettre la vie des agents des services secrets en danger afin de se présenter comme plus dur que le coronavirus », a écrit CREW.

Récemment, Washington Post avait rapporté que plus de 130 agents des services secrets, environ 10% de l’équipe de sécurité de base de l’agence, qui ont aidé à protéger la Maison Blanche et Trump lors de ses voyages avaient reçu l’ordre de s’isoler ou de se mettre en quarantaine parce qu’ils étaient testés positifs ou avaient été des cas contact. « Jamais auparavant les services secrets ne s’étaient heurtés à un président si déterminé à se mettre en premier quels que soient les coûts, y compris pour son entourage », avait déclaré en août dernier Ned Price, expert en sécurité nationale et ancien analyste de la CIA.