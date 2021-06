La société américaine Electronic Arts spécialisée dans le développement et la production de jeux vidéo a été victime d’un acte de piratage. Après la publication d’un article de « Vice Media », le producteur des séries Battlefield, Medal of Honor et Les Sims, a reconnu que plusieurs codes sources lui ont été dérobés par des pirates informatiques. Ces codes appartiennent au célèbre jeu de football FIFA 21 et au moteur Engine.

« Nous enquêtons sur un incident récent lié à une intrusion sur nos réseaux et au vol d’une quantité limitée de codes sources de jeux et d’outils y étant associés », a expliqué le porte-parole de la société américaine à l’agence de presse française. « Aucune donnée de joueur n’a été subtilisée et nous n’avons aucune raison de croire qu’il y ait le moindre risque pour la protection de la vie privée des joueurs », a tenu à préciser le porte-parole pour rassurer le public.

Des dispositions prises pour renforcer la sécurité

La structure a tout de même tenu à indiquer que des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité de ses jeux qu’il met sur le marché. « A la suite de cet incident, nous avons déjà amélioré notre sécurité et nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait d’impact sur nos jeux ou notre activité commerciale. », a fait savoir la société américaine Electronic Arts.