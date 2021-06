Ça n’a jamais été l’amour fou entre Israël et la république islamique d’Iran. Au cours des dernières années, les deux pays se sont illustrés sur la scène internationale, de par leurs échanges musclés sur le plan nucléaire. En effet, l’Etat hébreu accuse l’Iran de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Allégation que rejette la République islamique.

Une coopération qui a « atteint de nouveaux niveaux »

C’est dans ce contexte qu’Israël a annoncé une coopération qu’il a qualifié d’inédite avec les Etats-Unis. Dans un communiqué de l’armée, le général israélien Aviv Kohavi a indiqué que : « La coopération entre les forces armées israéliennes et l’armée américaine est sans précédent de par sa portée et a atteint de nouveaux niveaux », tout en mettant l’accent sur le fait que : « L’objectif principal et commun du champ d’action des deux armées est de faire échec à l’agression iranienne ». Notons que le général israélien Aviv Kohavi a effectué une visite en Floride aux Etats-Unis, au cours de laquelle il a rencontré le général américain Frank McKenzie, chef du commandement central de l‘armée américaine pour le Moyen-Orient. Ils ont discuté de la coordination entre les deux pays et de la guerre qui avait eu lieu en mai dernier entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Israël est opposé à l’accord de Vienne

D’après le communiqué, Aviv Kohavi a par ailleurs discuté avec le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, sur « l’implantation de l’Iran à travers le Moyen-Orient et des failles » de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Pour rappel, Israël est opposé à cet accord signé en 2015 entre l’Iran et d’autres puissances mondiales. Selon lui, il pourrait donner l’occasion à Téhéran de développer son arsenal nucléaire et de menacer sa sécurité.