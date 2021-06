Les Etats-Unis ont récemment riposté contre des attaques de drones menées par certaines milices pro-Iran, contre leurs intérêts. En effet, l’armée américaine a effectué des frappes aériennes sur des installations de ces dernières, dans la zone frontalière entre l’Irak et la Syrie. Bilan de l’attaque, cinq morts et plusieurs blessés. Un enfant a été tué et plusieurs personnes ont été blessées, d’après le média syrien Sana.

Des dépôts d’armes visés dans les frappes

L’information a été confirmée dans un communiqué par le porte-parole du Pentagone, John kirby. « Sur ordre du président Biden, les forces militaires des États-Unis ont mené des frappes aériennes défensives de précision contre des installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran dans la région de la frontière Irak-Syrie » a-t-il déclaré. Toujours selon le Pentagone, ont été ciblés dans ces frappes des dépôts d’armes ainsi que des centres opérationnels. John Kirby a ajouté que : « Les cibles ont été sélectionnées, car ces installations sont utilisées par des milices soutenues par l’Iran qui sont impliquées dans des attaques à l’aide de véhicules aériens non-habités (UAV) contre des personnes et des installations américaines en Irak ».

Une opération de ce même type avait eu lieu en février 2021

A en croire les informations de l’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) Parmi les victimes de cette attaque, se trouve cinq combattants pro-Iran tués et plusieurs autres blessés. Pour mémoire, c’est la deuxième fois que l’armée américaine effectue ce type d’opération contre les milices pro Iran depuis la prise de fonction de Joe Biden à la Maison Blanche. Une opération de ce même type avait eu lieu en février 2021. Selon l’organisation syrienne des droits de l’homme, elle avait tué plus d’une vingtaine de personnes